Congresso: PACHECO DEVE REUNIR LÍDERES PARA TRATAR DE MP DE REONERAÇÃO DA FOLHA

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quer reunir os líderes partidários na próxima semana para debater a medida provisória (MP) que reonera a folha de pagamento gradativamente.

O encontro deve ocorrer próximo ao dia 8 de janeiro, quando Pacheco estará de volta à capital para um ato em memória a um ano dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes.

A MP não é bem aceita entre os líderes que derrubaram, no fim de 2023, o veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à proposta que prorroga para 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.

Após a edição da MP, diversos parlamentares criticaram a medida, e a Frente Parlamentar do Empreendedorismo pede que Pacheco devolva o texto ao Executivo.

“Farei uma análise apurada do teor da medida provisória com o assessoramento da consultoria legislativa do Senado Federal. Para além da estranheza sobre a desconstituição da decisão recente do Congresso Nacional sobre o tema, há a necessidade da análise técnica sobre os aspectos de constitucionalidade da MP”, disse Pacheco em nota.

(Da Redação com Correio Braziliense)