Eclipse solar total e chuva de meteoros: O CALENDÁRIO ASTRONÔMICO DE ABRIL

O maior evento astronômico do ano acontece no mês de abril. O eclipse solar total, que infelizmente não será visto do Brasil, cobrirá os céus da América do Norte no próximo dia 8. Veja esse e outros eventos esperados para o mês de abril no Calendário Astronômico do Olhar Digital.

Calendário Astronômico de abril

2 abril: A Lua minguante de abril chega à 00h14.

8 de abril: A Lua cobrirá o Sol num Eclipse Solar Total que poderá ser visto de várias regiões da América do Norte, possibilitando que milhões de pessoas observem o fenômeno, que resulta numa cobertura quase perfeita da estrela. Infelizmente, o evento não será visto no Brasil.

O fenômeno é o mesmo que foi registrado em 2017, mas há algumas diferenças. O Eclipse Solar Total deste ano poderá ser visto por cidades e áreas mais densamente povoadas, permitindo que 31,6 milhões de pessoas assistam o fenômeno, em comparação com as 12 milhões de 2017.

Eclipse Solar Total de 2017, fotografado em Madras, Oregon

8 de abril: A Lua nova chega às 15h20.

9 de abril: Um foguete SpaceX Falcon 9 lançará o primeiro par de satélites de observação da Terra WorldView Legion para a Maxar Technologies. A Maxar planeja implantar seis satélites comerciais de sensoriamento remoto de alta resolução WorldView Legion em uma mistura de órbitas sincronizadas com o sol e de inclinação média.

(Da Redação com Olhar Digital – Crédito: NASA/Aubrey Gemignani)