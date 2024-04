Tragédia: MOTORISTA QUE MATOU 5 FIÉIS EM PROCISSÃO PRESTA DEPOIMENTO NO RECIFE

O motorista do micro-ônibus que atropelou e matou cinco pessoas durante uma procissão em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (PE), no domingo de páscoa (31/3), prestou depoimento na manhã desta segunda-feira (1º/4). O homem havia fugido do local do acidente após o atropelamento.

Segundo a prefeitura, as informações apuradas até o momento são de que o condutor do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira na avenida Barreto de Menezes. Ele ainda tentou desviar dos carros, mas atingiu os fiéis.

De acordo com o g1, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que o motorista é, também, permissionário do veículo, que funciona como transporte complementar e tem a autorização do município para circular na cidade. O motorista não teve o nome divulgado.

O secretário executivo de Ordem Pública e Controle Urbano de Jaboatão dos Guararapes, Carlos Sá, afirmou à TV Globo, que o micro-ônibus havia passado por manutenção recentemente e estava com a licença renovada após uma perícia junto à prefeitura, feita há cerca de cinco meses.

“Nossa vistoria exige uma apresentação de um laudo técnico reconhecido pelo Inmetro e fazemos a observação dos itens de segurança, condições de pneus, de pisca, de alerta, existência de equipamentos de uso obrigatório”, afirmou o secretário.

Carlos Sá ainda disse que após o acidente, a autorização do veículo foi recolhida pela prefeitura e seguirá suspensa durante a apuração dos fatos

Além das cinco mortes, o acidente deixou, ainda, 32 feridos, segundo o corpo de bombeiros.

(Da Redação com Metrópoles)