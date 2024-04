Empreendedorismo: FOZ TEM MAIS DE 30 MIL MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMALIZADOS

Foz do Iguaçu atingiu a marca de 30.062 microempreendedores individuais (MEIs) formalizados no município, conforme estatística da Receita Federal, divulgada no último dia 23 de março.

Somente em 2022, 3.182 pessoas buscaram a formalização, e no ano passado foram mais 2.880. Neste ano já foram contabilizadas 361 formalizações em segmentos como o comércio varejista, construção civil, beleza e gastronomia, além do turismo e transporte.

Para a secretária da Fazenda, Salete Horst, a facilidade na abertura da pequena empresa é um dos atrativos para quem busca sair da informalidade.

“O MEI hoje é a maior fonte de desenvolvimento sócio econômico do país. O processo simplificado, as vantagens e o baixo custo são os atrativos e o motivo da alta procura de atendimento e aumento no numero de CNPJs gerados a cada ano”, completa.

De acordo com Leandro Correa, diretor da Central do Empreendedor, a pandemia impulsionou a abertura de novas empresas, na época devido à dispensa dos trabalhadores formais, aqueles registrados em carteira.

“A busca pelo empreendedorismo e ingresso no mercado de trabalho como MEI teve uma alta de mais de 55% na formalização de novos CNPJs nos últimos anos. Esse número expressivo que temos hoje, de mais de 30 mil MEIs, reflete diretamente na economia da cidade, com a geração de emprego e renda”.

Dados

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) revela que o efeito da formalização do MEI gira entre R$ 19,81 bilhões e R$ 69,56 bilhões. Esse incremento é estimulado pelo aumento de renda que os donos de pequenos negócios obtêm ao se formalizarem. Ao conquistarem um CNPJ, eles aumentam sua renda entre 7% e 25%.

Atendimentos

A Central do Empreendedor de Foz do Iguaçu, localizada no prédio da Acifi oferece atendimento e orientações aos pequenos empresários que buscam a formalização.

São alguns dos serviços ofertados:

– Formalização;

– Baixa Empresarial;

– Informações sobre Alterações Contratuais;

– Informações referentes à Microcrédito;

– Informações referentes à Nota Fiscal (Comércio e Serviço);

– Encaminhamento para cursos gratuitos de interesse do empreendedor;

– Emissão da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN – SIMEI;

– Emissão de Certidões de Regularidade Fiscal e Tributária;

– Emissão de guia para pagamento mensal (DAS);

– Orientação sobre procedimentos necessários para regularização de registro e funcionamento, bem como situação fiscal e tributária das empresas;

– Orientação sobre benefícios, facilidades e respectiva legislação para abertura, desenvolvimento e encerramento de empresas;

– Acompanhamento de processo de licenciamento da empresa

– Orientação para compras públicas.

Central do Empreendedor

Funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30

ACIFI – Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu

Endereço: R. Padre Montoya, 490 – Centro.

Telefone: (45) 3521-9506

Whats: (45) 98423-3148

(Da Redação com AMN/PMFI)