Foz do Iguaçu: CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE COMEÇA SEGUNDA-FEIRA (27).

A Prefeitura de Foz do Iguaçu dá início à Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite na próxima segunda-feira (27), e se estende até 14 de junho. Já o Dia D de vacinação no município está marcado para 15 de junho, onde todas as unidades de saúde estarão atendendo para atualizar o Cartão de Vacina.

A campanha tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal para reduzir o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, garantindo que crianças menores de cinco anos estejam protegidas contra a doença. A meta é vacinar, no mínimo, 95% das crianças dessa faixa etária, totalizando 14.299 crianças em Foz do Iguaçu.

A Coordenadora do Programa de Imunização de Foz, Adriana Izuka, destaca a importância em empreender esforços para a erradicação da doença no país. “Por conta das baixas coberturas vacinais registradas em território nacional, o Brasil ainda apresenta um grande risco para o retorno da Poliomielite. Por isso é necessário voltarmos a atenção para o reforço nas altas coberturas, oportunizando o acesso às vacinas para que a doença não volte”, complementa.

A vacina contra a Poliomielite se mostra uma medida segura e altamente eficaz na proteção das crianças menores de 5 anos. É essencial que os pais estejam atentos e levem os filhos para receberem a imunização. Todas as unidades de saúde de Foz dispõem do estoque necessário da vacina, proporcionando fácil acesso para a atualização da Carteira de Vacinação.

(Da Redação com AMN/PMFI)