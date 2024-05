Referência: ATLETA IGUAÇUENSE CONQUISTA DUAS MEDALHAS NA PARACANOAGEM

Nos dias 16 a 19 de maio foram realizados a II Etapa Copa Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem e o Campeonato Paranaense de Paracanoagem na cidade de Curitiba/PR. Os eventos contaram com a participação do atleta Jorge Luiz de Souza do Instituto Meninos no Lago (IMEL) de Foz do Iguaçu. O atleta iguaçuense conquistou a terceira colocação na prova de VL1 200m na copa do Brasil e a terceira colocação na prova de KL1 200m no Campeonato paranaense de paracanoagem.

O atleta representante de Foz comemorou e agradeceu o apoio de todos que fortaleceram as conquistas. “Estou muito honrado em estar representando minha cidade e meu projeto, saber que tem pessoas me apoiando e eu conquistar uma medalha mostra que sou capaz. Fiquei muito feliz, que nos próximos eu possa estar ainda mais preparado do que estivesse nesses”, disse.

A IMEL é uma entidade de pratica desportiva que conta com a participação de atletas do projeto social/desportivo Meninos do Lago, ambos contam com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Itaipu Binacional.

Organização

Ambos os campeonatos foram promovidos pela Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa em conjunto com Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e do Governo do Estado do Paraná através dos Jogos de Aventura e Natureza.

O campeonato Paranaense foi realizado junto da Copa do Brasil em que todo resultado obtido por atletas paranaenses na Copa do Brasil somaria como pontuação para o Campeonato Paranaense.