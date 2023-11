Veja: MINISTROS DE TURISMO DO MERCOSUL SE REÚNEM EM FOZ DO IGUAÇU NESTA QUINTA (23)

Nesta quinta-feira (23) acontece em Foz do Iguaçu a reunião semestral de ministros do Turismo do Mercosul. Recepcionados pelo ministro brasileiro Celso Sabino, estarão na cidade as ministras Liz Cramer Campos (Paraguai) e Eliana Ampuero (Bolívia) e os ministros Matías Lammens (Argentina) e Tabaré Viera (Uruguai).

Na pauta do encontro, que irá ocorrer na Itaipu Binacional, estão questões ligadas à infraestrutura regional e incentivos para viagens entre os países do Mercosul. O setor de turismo da fronteira também espera uma resolução de entraves fronteiriços, como as filas na Ponte Internacional Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina.

Agenda

O ministro brasileiro deve chegar em Foz na quarta-feira (22), para abertura e atividades do Seminário de Turismo de Fronteira, a partir das 14h30 na Itaipu Binacional. Às 14h45, o primeiro painel de discussão que vai abordar os problemas dos circuitos interessados em regiões de fronteira.

Às 16h15, o segundo painel vai debater os problemas na facilitação turística nas passagens fronteiriças. O encerramento será às 17h30. Depois, às 18h30, coordena a recepção aos ministros do Turismo do Mercosul, no mirante central da Itaipu.

A última agenda do ministro em Foz do Iguaçu será a cerimônia de abertura do Foz International Boat Show 2023, no Iate Clube Lago de Itaipu.

